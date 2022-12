PM recebe quase R$90 mil do Judiciário para projetos sociais

–Assessoria de Comunicação da PMAC–

Nesta terça-feira, 6, a Polícia Militar do Acre (PMAC) recebeu do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) quase 90 mil reais de recursos para serem usados nos projetos sociais da instituição.

Foram destinados quase 62 mil reais para o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da PMAC, e 24 mil reais para o projeto social “Em Forma com o Batalhão”, desenvolvido pelo 3º Batalhão, na parte alta da cidade.

A iniciativa do Judiciário destina recursos oriundos da aplicação de penas pecuniárias à pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo e que não eram reincidentes. A chamada verba pecuniária, obtida com a aplicação dessas penas alternativas, será usada pela instituição como uma forma de retorno para a sociedade, ao promover a inclusão e educação por meio dos programas geridos pelos militares.

Promovido pela PMAC desde 1999, o Proerd chega em 2022 à marca de 200 mil crianças e adolescentes atendidos no Estado. O programa “Em Forma com o Batalhão”, que teve início em 2017 com o intuito de promover cidadania por meio da prática de artes marciais, tem como principais requisitos que o aluno esteja devidamente matriculado na escola e alcance boas notas.