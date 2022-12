Projetos do Amazônia +10 tem ao menos seis cientistas do Acre

A primeira chamada de propostas da Iniciativa Amazônia +10 mobilizou mais de 500 pesquisadores em 20 Estados brasileiros. Foram selecionadas 39 propostas de 18 estados e do Distrito Federal, com investimentos das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs) totalizando R$ 41,9 milhões.

​Além dos investimentos das FAPs, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) anunciou o aporte de R$ 12 milhões em bolsas de pesquisa para os projetos aprovados dos estados que compõem a região da Amazônia Legal.

​Os projetos de pesquisa selecionados estão orientados em três grandes eixos temáticos: Território, Povos da Amazônia e Fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis.

Lançada em junho pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), a chamada previa que cada uma das propostas fosse apresentada por pesquisadores de pelo menos três Estados – representados pelas FAPs que aderiram à chamada –, sendo que um deles deveria ser, obrigatoriamente, vinculado a instituição de ensino superior ou de pesquisa, ou ainda a empresas com sede na região da Amazônia Legal.

PROPOSTAS SELECIONADAS:

1. Parâmetros fisiológicos e análise de risco para patógenos zoonóticos em botos-do-Araguaia (Inia araguaiaensis) sob impactos ambientais no contexto One Health

Alagoas: Abelardo Silva Júnior / Universidade Federal de Alagoas (UNIFAL)

Pará: Frederico Ozanan Barros Monteiro / Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)

Pernambuco: Rinaldo Aparecido Mota / Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

2. Vigilância epidemiológica de doenças febris agudas em zonas de fronteira da Amazônia ocidental: epidemiologia aspectos clínicos e infecciosos

Amazonas: Felipe Gomes Naveca / Fiocruz Amazônia (Instituto Leônidas e Maria Deane)

Rio de Janeiro: Martha Cecilia Suárez-Mutis / Fundação Oswaldo Cruz (RJ)

Rondônia: Deusilene Souza Viera Dall’Acqua / Fundação Oswaldo Cruz (RO)

3. Energia limpa, vida sustentável: fomento à educação escolar, à transmissão de práticas tradicionais e à geração de renda entre os povos indígenas do Baixo Oiapoque e Mapuera-Trombetas-Nhamundá (Calha Norte)

Amapá: Elissandra Barros da Silva / Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

Pará: Lilian Rebellato / Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

São Paulo: Artionka Manuela Góes Capiberibe / Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

4. Mudanças climáticas e a sociobiodiversidade amazônica: perspectivas da herpetofauna

Amazonas: Fernanda de Pinho Werneck / Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

Paraíba: Daniel Oliveira Mesquita / Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Paraná: Fabricius Maia Chaves Bicalho Domingos / Universidade Federal do Paraná (UFPR)

São Paulo: Tiana Kohlsdorf / Universidade de São Paulo (USP)

Tocantins: Thiago Costa Gonçalves Portelinha / Universidade Federal do Tocantins (UFT)

5. Rede PAMPA para avaliação do impacto da degradação ambiental na dinâmica de circulação de vírus emergentes e reemergentes na região Amazônica

Amazonas: Pritesh Jaychand Lalwani / Fundação Oswaldo Cruz (AM)

Pará: Lívia Caricio Martins / Instituto Evandro Chagas

São Paulo: José Luiz Proença Modena / Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

6. Partilha da água e resiliência de um sistema sócio-ecológico único na Volta Grande do Xingu

Amazonas: Camila Cherem Ribas / Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

Pará: Janice Cunh / Universidade Federal do Pará (UFPA)

São Paulo: André Oliveira Sawakuchi / Universidade de São Paulo (USP)

7. Integrando conhecimentos locais e ciência em busca de soluções para a restauração ecológica frente às mudanças climáticas na Amazônia mato-grossense

Distrito Federal: Isabel Belloni Schmidt / Universidade de Brasília (UnB)

Mato Grosso: Pedro V. Eisenlohr / Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT)

Rio de Janeiro: Maura da Cunha / Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)

8. Inov’Açaí – Co-construção de conhecimentos, inovações e políticas públicas para sustentabilidade da produção comunitária na Bioeconomia Amazônica

Amapá: Paulo Gustavo Pellegrino Correa / Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

Distrito Federal: Janaína Deane de Abreu Sá Diniz / Universidade de Brasília (UnB)

Pará: Hervé Louis Ghislain Rogez / Universidade Federal do Pará (UFPA)

Paraíba: Eliane Superti / Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

9. Cadeias produtivas dos povos das águas e da floresta: fomento e catalogação co-participativa

Amapá: Antonio Sergio Monteiro Filocreão / Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

Santa Catarina: Cristiane Mansur de Moraes Souza / Universidade Regional de Blumenau (FURB)

Tocantins: Miguel Pacífico Filho / Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT)

10. Territórios sociobiodiversos no Maranhão e Pará:Ambiente, conhecimento e sustentabilidade

Maranhão: Benedito Souza Filho / Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Pará: Diego Martinez / Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

São Paulo: Emília Pietrafesa de Godoi / Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

11. Caracterização socioambiental, diagnóstico da gestão territorial e análise do potencial de sustentabilidade na região do Vale do Guaporé, estado de Rondônia e do Vale do Jari, estado do Amapá: desafios para o desenvolvimento do turismo sustentável, gestão da água e educação ambiental

Amapá: Nubia Deborah Araujo Caramello / Instituto Federal do Amapá (IFAP)

Paraná: Irene Carniatto de Oliveira / Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Rondônia: Nara Luisa Reis de Andrade / Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

São Paulo: Frederico Yuri Hanai / Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)

12. Pegada de Carbono e Impactos da Expansão da aquicultura na Amazônia

Tocantins: Balbino Antonio Evangelista / Embrapa Pesca e Aquicultura

Rondônia: Carolina Rodrigues Costa Doria / Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

São Paulo: Jean Pierre Henry Balbaud Ometto / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

13. Avanços no tratamento dos acidentes ofídicos: estudos préclínicos e clínicos, tratamentos alternativos e descentralização da distribuição de antivenenos para áreas remotas da Amazônia

Amazonas: Wuelton Marcelo Monteiro / Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD)

São Paulo: Ana Maria Moura da Silva / Instituto Butantan

Acre: Paulo Sérgio Bernarde / Universidade Federal do Acre (UFAC)

14. Geração e integração de energia de biomassa e fotovoltaica com fortalecimento de cadeias produtivas em comunidades isoladas no estuário do rio Amazonas

Amapá: Werbeston Douglas de Oliveira / Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

Rio de Janeiro: Fábio David Alves Aarão Reis / Universidade Federal Fluminense (UFF)

São Paulo: Hilton Thadeu Zarate do Couto / Universidade de São Paulo (USP)

15. Prospecção científica e tecnológica para o desenvolvimento sustentável de bioativos antimicrobianos a partir de resíduos de plantas da Amazônia

Pará: Sidnei Santos / Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA)

Paraná: Gerson Nakazato / Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Rio de Janeiro: Helena Keiko Toma / Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

16. Estratégias agronômicas para recuperação sustentável da cadeia cacaueira no sudoeste da Amazônia

Amazonas: Douglas Marcelo Pinheiro da Silva / Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Rondônia: Sylviane Beck Ribeiro / Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

São Paulo: Renato de Mello Prado / Universidade Estadual Paulista (UNESP)

17. Governança policêntrica, mudanças climáticas e desenvolvimentosustentável na Pan-Amazônia

Tocantins: Cynthia Mara Miranda / Universidade Federal do Tocantins (UFT)

Rio de Janeiro: Fabiano Guilherme Mendes Santos / Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)

Amapá: Ivan Henrique de Mattos e Silva / Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

Rondônia: João Paulo Saraiva Leão Viana / Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

Acre: Luci Maria Teston / Universidade Federal do Acre (UFAC)

Mato Grosso: Maria Cristina Martin de Figueiredo Bacovis / Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT)

Amazonas: Marilene Corrêa da Silva Freitas / Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Pará: Rodrigo Dolandeli dos Santos / Universidade Federal do Pará (UFPA)

18. Inovação para Criação de Valores Sustentáveis: Entendendo as Cadeias Globais de Valor na Amazônia

Amazonas: João Vitor Campos e Silva / Instituto Juruá

Pará: Cláudio F. Szlafsztein / Universidade Federal do Pará (UFPA)

Rio de Janeiro: Yan Vieites / Fundação Getúlio Vargas (RJ)

São Paulo: José Antonio Puppim de Oliveira / Fundação Getúlio Vargas (SP)

19. Avaliação e monitoramento de iniciativas alternativas ao desmatamento no sudoeste da Amazônia Brasileira

Acre: Fernando Augusto Schmidt / Universidade Federal do Acre (UFAC)

Pará: Grazielle Teodoro / Universidade Federal do Pará (UFPA)

São Paulo: Ademar Ribeiro Romeiro / Universidade Estadual do Campinas (UNICAMP)

20. BIORE-AMAZONIA – Biorrefinaria das cadeias de frutos Amazônicos: uma abordagem para intensificação da recuperação de óleos essenciais, moléculas bioativas e produtos de alto valor para ampliar o retorno econômico e social para os produtores do Pará

Pará: Luiza Silva / Universidade Federal do Pará (UFPA)

Rio Grande do Sul: Cesar V. Rombaldi / Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)

Santa Catarina: Sandra Regina Salvador Ferreira / Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

São Paulo: Rosiane Lopes da Cunha / Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

21. Rede de Inovação e transferência de tecnologia para produção sustentável do camarão da Amazônia

Amapá: Jô de Farias Lima / Embrapa Amapá

Pará: Cristiana Ramalho Maciel / Universidade Federal do Pará (UFPA)

Paraná: Eduardo Luis Cupertino Ballester / Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Rio de Janeiro: Dália dos Prazeres Rodrigues / Fundação Oswaldo Cruz (RJ)

22. Bioconversão de resíduos lignocelulósicos amazônicos por macrofungos desta região como plataforma inovadora e sustentável para a produção de micoproteínas enriquecidas em vitaminas e polissacarídeos bioativos

Amazonas: Ceci Sales da Gama Campos / Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

Goiás: Elaine Rosechrer Carbonero / Universidade Federal de Catalão (UFCAT)

Rio Grande do Sul: Marli Camassola / Universidade de Caxias do Sul (UCS)

23. Indo além do primeiro ciclo de colheita nas florestas tropicais da Amazônia Brasileira

Mato Grosso: Samuel de Pádua Chaves e Carvalho / Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)

Pará: Ademir Roberto Ruschel / Embrapa Amazônia Oriental

São Paulo: Edson José Vidal da Silva / Universidade de São Paulo (USP)

24. Inovação e transição sustentável: cesta de bens e serviços em territórios amazônicos

Maranhão: Itaan Santos / Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Pará: Monique Medeiros / Universidade Federal do Pará (UFPA)

Paraná: Sandra Mara de Alencar Schiavi / Universidade Estaudal de Maringá (UEM)

Santa Catarina: Ademir Antonio Cazella / Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

25. Fortalecimento da cadeia de valor da castanha-do-Brasil: uma abordagem focada na Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer (Juruena/MT)

Mato Grosso: Katiuchia Pereira Takeuchi / Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)

Paraná: Lúcio Cardozo Filho / Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Rio de Janeiro: Nádia Rosa Pereira / Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)

São Paulo: Eduardo Augusto Caldas Batista / Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

26. Modelos de restauração florestal: geração de renda, redução do desmatamento e valorização de remanescentes florestais de agricultores familiares e comunidades indígenas amazônicas

Acre: Evandro José Linhares Ferreira / Núcleo de Pesquisas no Acre (NAPAC/INPA)

Rondônia: Raimundo Cajueiro Leandro / Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA/RO)

Amazonas: Sonia Sena Alfaia / Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

27. Aproveitamento integral das amêndoas de cupuaçu, castanha da Amazônia e de pracaxi: produção de óleos para uso alimentar e de produtos sustentáveis de alto valor agregado

Amapá: Valéria Saldanha Bezerra / Embrapa Amapá

Pará: Fagner Sousa de Aguiar Brasil / Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)

Rio de Janeiro: Otniel Freitas Silva / Embrapa (RJ)

28. Recuperação de fósforo secundário para uma agricultura ecológica em solos amazônicos: avaliação do potencial fertilizante da estruvita proveniente de efluentes da aquicultura

Amapá: Fernando Henrique Silva Garcia / Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

Maranhão: Adenilson Oliveira dos Santos / Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Pará: Rose Caldas de Souza Meira / Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

29. Resina de breu branco como plataforma de bioprodutos: de combustível a polímeros sustentáveis

Amazonas: Luiz Kleber Carvalho de Souza / Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Maranhão: Marcio Aurelio Pinheiro Almeida / Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Rio de Janeiro: Maria Inês Bruno Tavares / Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

30. Eco-epidemiologia de doenças infecciosas em paisagens da região Amazônica sob efeito de desmatamento: implicações na Saúde Única

Acre: Andreia Fernandes Brilhante / Universidade Federal do Acre (UFAC)

São Paulo: Márcia Aparecida Sperança / Universidade Federal do ABC (UFABC)

Rondônia: Moreno Magalhães de Souza Rodrigues / Fundação Oswaldo Cruz (RO)

31. Environmental contaminants and multiple exposure risks in the Eastern Brazilian Amazon

Amapá: Alexandro Cezar Florentino / Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

Distrito Federal: Carlos José Sousa Passos / Universidade de Brasília (UnB)

Pará: Tânia Maria Pires Moraes / Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

32. Fortalecimento das cadeias produtivas do babaçu buriti e castanha-do-pará por meio da produção sustentável de concentrados proteicos óleos e peptídeos bioativos

Amazonas: Francisco Xavier Nobr / Instituto Federal do Amazonas (IFAM)

Piauí: Edivan Carvalho Vieira / Universidade Federal do Piauí (UFPI)

São Paulo: Emanuel Carrilho / Universidade de São Paulo (USP)

33. Riscos zoonóticos em regiões de degradação ambiental do bioma Amazônia: Entendendo o microbioma e o viroma Amazônicos

Amapá: Emerson Augusto Castilho Martins / Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

Amazonas: Maria Paula Gomes Mourão / Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD)

Goiás: Mariana Pires de Campos Telles / Universidade Federal de Goiás (UFG)

Paraíba: Eloiza Helena Campana / Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Rio Grande do Sul: Fabricio Souza Campos / Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Rondônia: Juan Miguel Villalobos Salcedo / Fundação Oswaldo Cruz (RO)

Santa Catarina: Glauber Wagner / Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

São Paulo: Camila Malta Romano / Universidade de São Paulo (USP)

Tocantins: José Carlos Ribeiro Júnior / Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT)

34. Amazônia+10 no contexto das doenças negligenciadas: caracterização entomoepidemiológica da doença de Chagas em regiões amazônicas de fronteira (Brasil-Bolívia e Brasil-Peru)

São Paulo: João Aristeu da Rosa / Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Rio de Janeiro: Cleber Galvão Ferreira / Fundação Oswaldo Cruz (RJ)

Acre: Dionatas Ulises de Oliveira Meneguetti / Universidade Federal do Acre (UFAC)

35. Maretórios amazônicos: ameaças aos espaços de produção de sociobiodiversidade e garantia de mundos de vida na comunidade tradicional de pesca de Jubim, Arquipélago do Marajó – Salvaterra/PA

Pará: Gustavo Moura / Universidade Federal do Pará (UFPA)

Paraná: Thiago Zagonel Serafini / Universidade Federal do Paraná (UFPR)

São Paulo: Leandra Regina Gonçalves Torres / Universidade Federal do Estado de São Paulo (UNIFESP)

36. Resiliência em sistemas socioambientais ribeirinhos na Amazônia

Alagoas: Vandick da Silva Batista / Universidade Federal de Alagoas (UNIFAL)

Amazonas: Flávia Kelly Siqueira de Souza / Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Paraná: Evanilde Benedito / Universidade Estaudal de Maringá (UEM)

37. Acesso à medicamentos na Amazônia: influência do fator amazônico sobre a assistência farmacêutica Amazonas: Marcelo Campese / Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Pará: Wilson Sabino / Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

Santa Catarina: Mareni Rocha Farias / Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

38. Inovações tecnológicas para monitoramento controle vetorial e dos agentes etiológicos da malária e dengue na Amazônia

Amazonas: Rosemary Aparecida Roque / Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

Maranhão: Joelma Soares da Silva / Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Paraná: João Antônio Cyrino Zequi / Universidade Estadual de Londrina (UEL)

39. Projeto Amazônia Sustentável – Promovendo a inclusão social pelo acesso à energia elétrica e água de qualidade de comunidades locais amazônicas

Pará: Samira Carvalho / Universidade Federal do Pará (UFPA)

Paraná: Samara Silva de Souza / Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Pernambuco: Oswaldo Hideo Ando Júnior / Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)