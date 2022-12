Fique atento: prazo do Refis no Acre só até 23 de dezembro

O Governo do Acre alerta: O mês de dezembro proporciona a última chance para contribuintes que ainda não negociaram seus débitos com o Fisco estadual. A campanha do Programa de Recuperação Fiscal se encerra no próximo dia 23 de dezembro e quem tiver interesse em quitar seus débitos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com desconto de até 100% em juros e multas, deve procurar a Secretaria da Fazenda até essa data.

A adesão ao programa oferece descontos em dívidas com o Estado e evita medidas de execução fiscal (cobrança judicial). Os interessados devem ficar atentos ao prazo, pois resta menos de um mês para fazer as negociações.

Atendimento: Em Rio Branco, o contribuinte poderá solicitar o parcelamento nos guichês de atendimento da Sefaz, no Centro, das 7h às 14h. Nas agências do interior do estado, o expediente segue o mesmo horário.