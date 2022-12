A revista DBO lançou, em novembro deste ano, edição especial em comemoração aos seus 40 anos e homenageou dez pesquisadores e professores por suas contribuições na área de pastagens no Brasil. Destes, quatro são da Embrapa.

A DBO The Best Mind “Grandes mestres da área de pastagens no Brasil” elenca entre os homenageados a pesquisadora aposentada Cacilda do Valle, citada pela publicação como a mãe das braquiárias; Carlos Maurício Soares de Andrade, da Embrapa Acre, o líder da diversificação; Liana Jank, da Embrapa Gado de Corte, a dama dos Panicuns; e Moacyr Bernardino Dias-Filho, da Embrapa Amazônia Oriental, como referência em manejo preventivo.

Os homenageados da edição especial trabalharam na criação de novas cultivares forrageiras e no aprimoramento do manejo de pastagens no Brasil, tanto irrigadas quanto de sequeiro. De acordo com a revista DBO, “todos são profissionais de renome, muitos deles premiados no País e no exterior. Têm currículos admiráveis e atuam espontaneamente como influenciadores tecnológicos. Merecem total reconhecimento do setor pecuário, que não teria atingido o nível de profissionalização atual sem as pesquisas que conduziram.”

A DBO é uma empresa jornalística multimídia fundada em 1982 e se tornou revista em 1988. Desde então, segue publicando assuntos relacionados com a pecuária e toda a cadeia produtiva de carne bovina, além de estar em sintonia com a modernização nas áreas de corte, leite, leilão e agricultura. O nome DBO vem das iniciais dos irmãos Daniel Bilk (Costa) e Odemar (Costa), leiloeiros rurais e homens de comunicação, aos quais se juntou, já no primeiro momento, o também irmão e jornalista Demétrio Costa, que dirige a empresa.

Acesse o suplemento da revista: DBO The Best Mind “Grandes mestres da área de pastagens no Brasil”