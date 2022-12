Canal com cultura deste domingo (4) tem 9 apresentações artísticas

Atendendo aos mais diversos públicos, o leque de apresentação artística montado pela Fundação Elias Mansour (FEM), para o segundo Canal com cultura, começa a partir das 11h da manhã na Concha Acústica de Rio Branco.

Roda de samba, feiras, economia solidária e feijoada farão parte dos muitos atrativos do evento que terá os shows dos artistas Gugu do Cavaco, Julinho Mineirão, Neyzão, Ana Kassia, Lidiane Cabral, Mineia Spoltore, Trio Furação, Elis Sarkis e banda, e nos intervalos, o DJ Black.

“Vamos promover na área já revitalizada pelo governo do Estado, diversas ações culturais aos domingos, mas o objetivo é ocupar toda a extensão do canal, promovendo ações de cultura, empreendedorismo, lazer, esporte e demais atividades que estão sendo planejadas em conjunto com os gestores das secretarias envolvidas no projeto”, pontua o presidente da FEM, Manoel Pedro Gomes.

Dentro da programação deste domingo, o coletivo de mulheres “Elas Fazem acontecer” estará presente ao lado da Concha Acústica, a partir das 12h, com a venda de feijoada, feira empreendedora, artesanatos e outros produtos.

Já a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet) garante as ações da Economia Solidária, com a disponibilidade de alimentos, bebidas, artesanatos e demais produtos vendidos pelos empreendedores.

O projeto do Canal com cultura é uma ação do Governo do Acre, que tem por objetivo incentivar a ocupação do canal e promover aos domingos uma variada programação de cultura a toda a população.

A ação de governo conta com a participação das demais instituições e secretarias, como Casa Civil, Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar (PMAC), Corpo de Bombeiros (CBMAC), Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).