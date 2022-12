Programa Abear chega ao Acre para mostrar potencial turístico

Os influenciadores digitais Carina Furlanetto, João Paulo Mileski, Paulo Henrique Silva e Ricardo Nascimento que circulam o Brasil mostrando as potencialidades turísticas de cada estado e suas cidades, chegaram ao Acre nesta última quarta-feira, 30, na região do Juruá, para mostrar as belezas naturais que o trade turístico do local possui.

Por meio da Associação Brasileira das Empresas Áreas (Abear) com o Programa Voe Gol, os influenciadores visitam os estados mostrando suas principais características e atrações turísticas dos lugares. O primeiro dia foi marcado para que eles conhecessem as belezas do Croa com seu rio atapetado pelas vitórias-régias e uma espécie de alga característica do local, assim como a gastronomia e a busca espiritual, de grande interesse dos estrangeiros.

“Já estamos apaixonados pelo Acre, pois desde que chegamos ao estado, ficamos encantados pelas belezas e receptividades das pessoas. A parceria entre a Abear, Gol Linhas aéreas e a Secretaria de Turismo nos possibilitou conhecer esse lugar fascinante. Acreditamos que o mundo precisa explorar o potencial turístico do estado do Acre, e olha que foi só o primeiro dia”, disse Ricardo Nascimento, do perfil Ricks pelo Mundo.

Para o turismólogo Francismay da Costa, esse tipo de parceria e busca por conhecer o estado do Acre é fruto do trabalho que a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) desenvolve ao longo dos anos e passou a ser notada ainda mais neste ano.

“Com a retomada das atividades turísticas em todo o Brasil, tornou-se possível mostrar os potencias do Acre, assim como o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos e tão divulgado nesse ano, um trabalho coletivo de todos os servidores da secretaria”, enfatizou Francismay.

Nesta quinta-feira está programado apresentar a cidade de Cruzeiro do Sul, com suas características através da cultura, gastronomia, comércio, entre outros atrativos, e na sexta-feira todos irão conhecer o Parque Nacional da Serra do Divisor.