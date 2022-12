Chuva forte fez 8 grandes pontos de alagamento em Rio Branco

De acordo com a Agência Nacional das Águas, até às 14 horas desta sexta-feira (2) já havia um acumulado de chuvas de 136 milímetros em Rio Branco e o Corpo de Bombeiros contabilizava oito pontos de alagamento na cidade (dois no Portal da Amazônia, um no Universitário, dois no João Eduardo, um no Conjunto Esperança e dois na Vila Betel).

Até às 14h -período de grande intensidade da chuva – havia, ainda, três pontos de alagamento, com maior incidência na região do final da Getúlio Vargas.

O Corpo de Bombeiros relata que todas as guarnições do Corpo de Bombeiros da capital estão atendendo às solicitações que chegam via Centro de Operações. As guarnições de segunda folga já estão em período de alerta, por conta do risco da chuva permanecer até amanhã no período da noite, o que agravaria a situação.

“Até o momento nenhuma família precisou ser retirada e também não foi feita nenhuma solicitação de moradores do entorno dos igarapé Batista e São Francisco, que são os com maior quantidade de famílias com risco de serem atingidas”, informou o coronel Charles Santos, comandante do CB.

-Foto de Dora Monteiro –

