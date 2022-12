A Seleção Brasileira perdeu para Camarões nesta sexta-feira, 2, por 1 a 0. Mesmo com o resultado negativo, o Brasil garantiu a primeira posição do grupo G da Copa do Mundo. Agora, a equipe comandada por Tite enfrenta a Coreia do Sul nas oitavas de final.

O primeiro tempo da partida foi sem muitas chances para ambos os lados. O Brasil não conseguiu emplacar boas jogadas com uma equipe muito modificada. Os melhores lances da Seleção Brasileira aconteceram nos pés de Antony. A equipe também teve duas faltas perigosas, mas as cobranças de Rodrygo e Daniel Alves não passaram da barreira. A melhor oportunidade da primeira etapa foi de Camarões. Mbeumo recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou no contra pé de Ederson. O goleiro brasileiro faz um milagre e espalmou a bola no seu lado direito pra salvar o Brasil.

Com o segundo tempo, o Brasil tentou acelerar a partida, mas seguiu lento e com dificuldade na criação nos primeiros minutos. Para completar, o time perdeu Alex Telles, que sentiu lesão. Com três substituições, o Brasil conseguiu criar a sua grande chance na partida. Gabriel Martinelli avançou em velocidade, cortou para direita e exigiu grande defesa de Epassy.

Após uma pressão do ataque brasileiro, Camarões conseguiu ajustar a marcação e a equipe de Tite não conseguiu criar grande chances. A entrada de Raphinha na direita uma sobrevida ao jogo, a Seleção insistiu, mas o time não acertava o último passe.

Em uma das única chances de Camarões na segunda etapa, a seleção africana conseguiu abrir o placar no finalzinho da partida. Mbekeli carregou pela direita e cruzou na área brasileira. Aboubakar apareceu livre, no meio dos zagueiros brasileiros, e mandou de cabeça no canto esquerdo de Ederson. Após o gol, o Brasil até tentou o empate, mas a partida terminou com o triunfo dos africanos.

Essa foi a primeira derrota do Brasil para Camarões em uma Copa do Mundo. Nos dois encontros anteriores, a Seleção venceu de 3 a 0 em 1994 e de 4 a 1 na edição de 2014.