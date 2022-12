Em uma audiência pública realizada nesta quarta-feira, 30, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o secretário de Planejamento (Seplag), coronel Ricardo Brandão, deu a garantia que o governo do Estado irá realizar, até o primeiro trimestre do ano que vem, a convocação de 181 professores do cadastro de reserva.

Ao longo dos últimos quatro anos, o governo do Estado já realizou a convocação de 800 professores efetivos, dos 1.026 que foram aprovados em um concurso público realizado no final de 2018. De acordo com o secretário, já foi solicitada a convocação de 57 professores, dos 181 que estão no cadastro.

Governo vai convocar todos os aprovados do cadastro de reserva até o ano que vem. Foto: Mardilson Gomes/Arquivo SEE

A convocação dos outros 127 professores, ainda de acordo com o secretário, deverá ser realizada nos primeiros meses de 2023. Para isso, a validade do concurso, que havia encerrado em julho de 2021, foi prorrogada até o mês de abril de 2023.

“Com a prorrogação da validade do concurso até abril de 2023, já temos um planejamento para realizar a convocação dos 181 professores efetivos. Já pedimos a convocação de 54 profissionais e os outros 127 deverão ser convocados até o primeiro trimestre do ano que vem”, informou Ricardo Brandão.