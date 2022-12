Saiba o que é o Cemitério Legal, ideia levada à CMRB por coveiro

Com objetivo de modernizar e aperfeiçoar a busca de dados e informações nos cemitérios da Capital, o vereador Ismael Machado (PSDB) apresentou na sessão desta quarta-feira (30) uma indicação ao Executivo Municipal para criação do Projeto Cemitério Legal. A ideia foi idealizada por um servidor público que trabalha como coveiro e viu a necessidade de organizar a coleta de dados, demarcações de todos os jazidos de forma digital em plataformas, otimizando o serviço.

‘’O poder público ele pode e deve modernizar esse serviço, como eu falei isso foi desenvolvido por um funcionário público coveiro que merece ter sua atenção devida para que isso seja implantado, eu tenho certeza que se esse modelo for implantado, fizemos a indicação será exemplo para várias cidades tanto no município de Rio Branco quanto para outras cidades do país’’, disse o vereador.

Em outro momento o parlamentar destacou a Audiência Pública, de sua autoria, realizada sexta-feira (18) onde foi debatido a Rede de Atendimento e Proteção á Criança e Adolescente de Rio Branco. Na oportunidade agradeceu o apoio dos vereadores que participaram e também aos representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, SASDH, Família Acolhedora e Conselho Tutelar e lamentou a ausência da Secretária Municipal de Educação – SEME e do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente – CMDCA.

“Na Audiência pode ser discutido e avaliar as ações e as dificuldades institucionais para prestação dos serviços e cuidados com as nossas crianças e nós vereadores podemos compreender melhor as competências de cada instituição com isso podemos cobrar e fiscalizar os responsáveis em caso de sua responsabilidade’’, concluiu.