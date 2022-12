“Fragmentados” é a nova exposição de Darci Seles, na sede da JF

A exposição Fragmentados, do artista plástico Darci Seles, será inaugurada nesta quinta-feira, 1º, no hall do prédio da Justiça Federal, às 10h da manhã, em Rio Branco. As obras estarão disponíveis para visitação até o dia 16 de dezembro.

Ao todo serão 25 quadros com temáticas variadas. A organização é da Associação dos Artistas Plásticos (AAP) e conta com parceria da Justiça Federal e da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), responsável pelo apoio da articulação e montagem da estrutura para apresentação da mostra.

A nova mostra é resultado de várias exposições realizadas em locais e datas diferentes. Foto: cedida

“Esta é a segunda exposição que realizo sobre Fragmentados, com esse aparato de obras que fazem partes de outros trabalhos que fiz ao longo dos anos”, explica Darci Seles.

Exposição Fragmentados

Fragmentados é o resultado de várias exposições realizadas em locais e datas diferentes, em que Darci Seles expõe a união de obras apresentadas em várias técnicas, estilos e temas, em que o artista transmite cores e alegrias.

Biografia

Darci Seles é natural de Mato Grosso, mas adotou o Acre como sua terra, local em que reside e produz sua arte. Entre suas telas encontram-se diversas técnicas e temas, haja vista o autor ser um estudioso e autodidata.

Seles já realizou exposições individuais e coletivas em várias cidades brasileiras e na Áustria, Peru, Tailândia, China e França. Atua também em outras áreas, produzindo cenários, figurinos, maquiagens artísticas e já trabalhou como ator de teatro e cinema.