Croácia empata, elimina Bélgica e avança às oitavas da Copa

No confronto entre dois semifinalistas da Copa do Mundo de 2018 que têm desempenho muito pior do que há quatro anos, a Bélgica teve mais motivos a lamentar no fraco 0 a 0 com a Croácia, no Estádio Ahmad Bin Ali, nesta quinta-feira (1), no Catar. Com o resultado, a geração belga dá um adeus melancólico com a eliminação precoce no grupo F, enquanto os croatas se garantem nas oitavas de final com o segundo lugar.

Favoritas no grupo, as duas seleções europeias estiveram longe de um bom futebol e viram Marrocos surpreender e ficar em primeiro, com sete pontos. A Croácia termina em segundo, com cinco, e vai enfrentar o primeiro do grupo E (Espanha, Alemanha, Japão ou Costa Rica), ficando no caminho do Brasil numa eventual quartas de final. Já a Bélgica, com apenas três pontos, dá fim à tão decantada geração de Hazard e De Bruyne.

