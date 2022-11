A Tunísia encerrou sua participação na Copa do Mundo com uma vitória por 1 a 0 sobre a França na última rodada do grupo D na Copa do Mundo. Porém, por conta da vitória da Austrália sobre a Dinamarca, o resultado acabou não servindo para os africanos, que estão eliminados da competição. Já classificada, a seleção francesa entrou com uma equipe alternativa e teve uma atuação bem abaixo da média, sendo dominada em praticamente toda a partida no Catar.

Nas oitavas de final, a França irá enfrentar o segundo colocado do grupo C, que é formado por Argentina, México, Arábia Saudita e Polônia. A partida vai acontecer no próximo domingo,

