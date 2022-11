Universidades e institutos federais foram surpreendidos, nessa segunda-feira, 28, com mais um bloqueio orçamentário feito pelo governo federal. Esta situação compromete, sobremaneira, as atividades acadêmicas planejadas pelas instituições para o decorrer do ano.

O bloqueio na Ufac foi de quase R$ 5 milhões, que seriam destinados ao pagamento de despesas discricionárias, afetando a prestação de serviços. Diante da gravidade da situação, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) está tomando as providências cabíveis.

A Reitoria da Ufac comunica que os impactos na universidade estão sendo analisados para que se encontre o melhor caminho no sentido de mitigar prejuízos causados ao pleno funcionamento da instituição. A Reitoria reafirma seu compromisso com uma universidade pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade.

