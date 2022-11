Em pronunciamento na sessão desta terça-feira (29), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Luis Tchê (PDT), destacou a importância da CNH Social, um Programa Popular de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, através do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC).

Ainda segundo o parlamentar, a CNH Social é o maior programa de inclusão do governo Gladson Cameli. “Fico muito feliz ao saber que uma ideia que surgiu aqui, nesta tribuna, através de uma indicação minha, tem dado certo e tem beneficiado pessoas carentes de todos os 22 municípios do Acre. Agradeço, ainda, ao Detran por ter construído essa ideia junto com a gente desde o início”, disse.

O pedetista frisou que somente esse ano, mais de 2.000 carteiras foram liberadas e distribuídas para pessoas de baixa renda dos 22 municípios acreanos. Disse ainda, que já está garantido no orçamento de 2023 R$ 9 milhões para a liberação de novas CNH.

“No orçamento do ano que vem, já está garantido R$ 9 milhões para a liberação de novas carteiras, mas, esse valor não dá para atender o número de CNH que pretendemos garantir. Neste caso, vou apresentar uma emenda ao orçamento para que esse valor aumente. Tenho certeza que o governador será favorável a isso”, disse.