Na sessão desta terça-feira (29) o vereador Samir Bestene (Progressistas) lamentou a demora em finalizar da reforma da ponte localizado no Ramal Barro Vermelho, segundo o parlamentar,as reformas iniciaram dia 20 de novembro, porém, até o momento não foram concluídas e cobrou agilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA).

‘’A gente espera que realmente a gestão possa olhar com carinho para aqueles moradores, até porque é de extrema necessidade essa ponte para eles justamente escoar seus produtos. Eu não entendo às vezes porque se trava tanto na SEINFRA algumas situações, coisas básicas, simples de se resolver infelizmente a burocracia fazendo com que a população sofra tanto’’, lamentou.

Em outra pauta, informou que o Plano Diretor do Executivo, ainda não teria chegado a Casa Legislativa para que seja avaliado e discutido pelo parlamento mirim. Em parte o vereador Fábio Araújo (PDT) sugeriu para que faça um encaminhamento para que seja colocada uma data para que esse Plano chegue a Casa.

‘’Para a gente poder realmente beneficiar a nossa cidade, aqueles que mais precisam isso nós deixa triste a gente não vê esse Plano Diretor chegar aqui para realmente solucionar os problemas, como é o caso dessas pontes. Esse encaminhamento do vereador Fábio é muito importante para ver data em relação a isso.’’

Ao final, destacou Audiência Pública realizada na última sexta-feira (25), que tratou a respeito da terceirização da administração do Aquiri Shopping, na pauta foi discutido com os lojistas e representantes do Executivo o valor que será cobrando pelo aluguel e a situação de deixarem de ser permissionário para locatário.

‘’Nós discutimos o interesse daquelas pessoas que estavam presentes, vimos a angustia que eles têm passado com essa privatização ou terceirização da administração do shopping e eu fico feliz com todas essas discussões e Audiências realizadas na Casa do povo, é a sensibilidade do prefeito Tião Bocalom que ficou de rever os principais pontos que eles estão reivindicando’’, concluiu.