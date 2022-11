Oficina “Mundo do Trabalho” atende estagiários de Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), realizou nesta sexta-feira (25), a “Oficina de Empregabilidade: Orientações para o mundo do trabalho”, no Centro da Juventude, para os estagiários da secretaria.

A parceria com o programa ACESSUAS – Trabalho, do Governo Federal e desenvolvida na capital pela SASDH, abordou os temas:

– As mudanças no mundo do trabalho e como adaptar-se, trabalhando a automotivação;

– Habilidades e competências pessoais e profissionais;

– Postura profissional e imagem pessoal – uma construção de currículo;

– Processo de entrevista de emprego.

O público alvo são os jovens que queiram ingressar no mercado de trabalho, ou que já tenham iniciado. Ao todo 40 estagiários participaram das aulas e receberam certificado de 8h de oficina. Além da SASDH, os estagiários das demais secretarias do município também receberão a capacitação.

A psicóloga e mediadora das aulas, Dandara Viana explica que as oficinas são para preparar o jovem ao mercado de trabalho, orientando em como fazer um bom currículo e entrevista de emprego, tanto de forma presencial ou online.

“O objetivo é fazer um mapeamento e ajudar essas pessoas em suas áreas de interesse profissional e encaminhando para cursos profissionalizantes para que futuramente elas estejam exercendo trabalhos dentro da sua área de identificação, tendo mais facilidade.”

Para a jovem Sandra Theodoro, 24 anos, a oficina lhe fez sentir confiante em ingressar no mercado.

“Eu não sabia que precisava de tantos cuidados, e ao mesmo tempo ser algo tão simples. Foi muito esclarecedor e acredito que a partir deste momento saio preparada para grandes oportunidades.”

A estagiária do curso de Licenciatura em Geografia aproveita para também agradecer à prefeitura pela oportunidade de capacitação. “Acho muito importante que a prefeitura esteja sempre trazendo oportunidades de capacitação, não só para nós, estagiários, mas também para o público em geral. Isso nos motiva a querer continuar buscando os nossos objetivos”, finalizou.