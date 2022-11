A Inglaterra está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira, o English Team confirmou a vaga ao derrotar o País de Gales por 3 a 0 no Ahmad Bin Ali Stadium, pela última rodada do Grupo B do Mundial. Rashford (2) e Phil Foden garantiram a vitória da equipe comandada por Gareth Southgate.

Com o resultado, aliás, a Inglaterra chegou aos sete pontos e assegurou a primeira colocação do Grupo B. Já o País de Gales permaneceu com um ponto na lanterna do grupo e se despediu da Copa do Mundo.

Agora, o English Team vira a chave para as oitavas de final. Os ingleses voltam a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar Senegal no Al Bayt Stadium.

A maior parte do primeiro tempo foi morna no Ahmad Ali Bin Stadium. A Inglaterra teve 61% de posse de bola, ditou o ritmo, mas apresentava dificuldade para criar grandes chances de gol. A principal veio aos nove minutos, Harry Kane descolou ótima enfiada de bola para Marcus Rashford, que ficou cara a cara com o goleiro. No entanto, Ward fechou os espaços e fez a defesa.

Depois disso, os ingleses só voltaram a incomodar aos 37 minutos. Após boa jogada pelo lado direito de Jude Bellingham e Kyle Walker, a bola chegou até Phil Foden, que recebeu bom passe já dentro da área. Ele encheu o é de perna esquerda, mas mandou para fora.

País de Gales, por sua vez, foi praticamente uma espectadora dentro de campo. Viu a Inglaterra jogar e só conseguiu criar uma oportunidade nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 49 minutos, Joe Allen recebeu na entrada da área finalizou forte, mas a bola subiu demais e mandou por cima da meta defendida por Jordan Pickford.

No retorno do intervalo, a Inglaterra finalmente acordou e fez dois gols num intervalo de apenas dois minutos. Aos cinco, Rashford cobrou falta com categoria para vencer o goleiro Ward e estufar as redes do País de Gales.

Já aos sete, Rashford desarmou Ben Davies, e a bola sobrou para Harry Kane. O centroavante logo levantou a cabeça e cruzou rasteiro na pequena área para Phil Foden, que apareceu sozinho para completar e fazer o segundo da Inglaterra.

Logo depois disso, o País de Gales começou a se soltar e a finalizar mais, o que obrigou Pickford a finalmente trabalhar. Entretanto, isso durou muito pouco. A Inglaterra retomou rapidamente o controle da partida e até ampliou a vantagem. Aos 23, Rashford recebeu bom lançamento pelo lado direito, invadiu a área, cortou a marcação e chutou forte. A bola bateu no goleiro Ward e entrou.