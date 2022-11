Deputado pede ação emergencial contra crimes em Acrelândia

Em discurso na sessão desta terça-feira (29), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), fez um apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado e às instituições ligadas ao setor, para que reforcem o policiamento no município de Acrelândia. A preocupação do parlamentar, é com o aumento do número de crimes de homicídios, assaltos, roubos e furtos no município.

O oposicionista frisou, ainda, que, em média, são três assaltos por semana, que têm como alvo o roubo de caminhonetes, que são levadas para a Bolívia utilizando a rota por Plácido de Castro. Edvaldo Magalhães pontuou que o problema é recorrente e há dois meses os moradores vivem esta tensão diária.

“Não sou daqueles que no debate da segurança pública procura ensinar padre nosso ao vigário, mas, há um problema gravíssimo ocorrendo em Acrelândia que se aprofunda a cada dia. Não é normal, não é comum que num município pequeno como aquele, haja no mínimo três vezes por semana, assalto com roubo de caminhonete, e na maioria das vezes, com sequestro e espancamento de proprietários. É necessário que se faça um esforço concentrado ali o mais rápido possível”, alertou.

Ainda segundo Magalhães, os assaltos ocorrem no setor rural de Acrelândia. “Todo mundo sabe de onde parte as ordens, o caminho, o destino, a rota. Ora se sabe a rota, se sabe o objetivo do assalto, a motivação, a troca dos veículos por drogas. As pistas estão todas ali. Então peço que se faça um esforço concentrado na cidade. Os índices são alarmantes e pede um combate firme, com recursos materiais e financeiros. Não dá para se deslocar um policial militar para fazer a segurança da cabeceira de uma ponte sem que ele tenha pelo menos como se esconder da chuva”, enfatizou.