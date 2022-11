O deputado Daniel Zen disse nesta terça-feira (29) em sessão ordinária da Assembleia Legislativa que há de se destacar o arcabouço legal criado pelo Poder Legislativo em favor da pessoa com transtorno autista (TEA).

Ele pediu aos colegas que avancem no debate sobre a Lei de Orçamento Anual, já que o tema ainda carece de ser debatido com a sociedade em geral.

Zen exemplificou que algumas políticas, como a de proteção aos direitos da mulher, ficou quase sem recursos e sobrevive de emendas parlamentares. “Precisa de ter orçamento próprio na LOA”, afirmou.

