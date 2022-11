O Governo do Acre emitiu nota nesta terça-feira (29) informando que apura possível contágio por meningite em um menino de 9 anos de idade em Rio Branco. Ele foi levado para UTI no Hospital da Criança após passar pelo Pronto Socorro.

Veja a nota:

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que uma criança de 9 anos, do sexo masculino, deu entrada no sábado, 26, no Pronto-Socorro de Rio Branco, tendo como hipótese diagnóstica inicial de meningite. A notificação foi registrada pelo Núcleo de Vigilância Hospitalar da unidade.

O líquor (fluido corporal estéril e de aparência clara que ocupa o espaço subaracnóideo no cérebro) do paciente é sugestivo de meningite bacteriana, aguardando o resultado de cultura que será realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen.

Pela gravidade do caso, o paciente foi transferido para a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital da Criança.

No sábado, 26, e domingo, 27, já foi realizada a quimioprofilaxia dos contatos domiciliares.

Na segunda-feira, 28, foi feito o contato com a direção da escola para o levantamento dos contatos escolares mais próximos do caso, os quais também receberam a quimioprofilaxia.

O caso está em monitoramento, sendo que a vigilância epidemiológica está sendo realizada pelo município de Rio Branco.

Enfermeira Helena Catão

Responsável pela área técnica das meningites no estado