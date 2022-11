O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) está com inscrições abertas no concurso público para o preenchimento de 18 vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça Substituto, com subsídio de R$ 32.004,66.

A confirmação de participação na seleção pode ser feita até 9 de dezembro, pelo site do certame. A taxa é de R$ 300,00 e o pagamento deve ser realizado até 29 de dezembro de 2022.

REQUISITOS – Para concorrer ao cargo de nível superior, é necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Direito em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e comprovação de exercício por três anos, no mínimo, de atividade jurídica, conforme descrito no edital de abertura.

CRONOGRAMA – A seleção contará com seis fases: prova preambular; provas discursivas; inscrição definitiva, constituída de sindicância de vida pregressa, exames de higidez física e mental e exame psicotécnico; prova oral; prova de tribuna e avaliação de títulos.

A aplicação da prova preambular está prevista para ocorrer em 5 de fevereiro de 2023. Já as provas discursivas devem ser realizadas de 27 a 31 de março de 2023. Todas as fases do certame serão realizadas na cidade de Manaus/AM.

SERVIÇO

Concurso: Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM).

Cargo: Promotor de Justiça Substituto.

Vagas: 18 e formação do cadastro de reserva.

Subsídio: R$ 32.004,66.

Inscrições: abertas até 9 de dezembro.

Taxa: R$ 300.

Prova preambular: 5 de fevereiro de 2023

Provas discursivas: 27 a 31 de março de 2023.