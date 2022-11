O IBGE divulgou nesta segunda-feira (28) a versão 2021 do Mapa Político do Brasil na escala 1:2.500.000, onde 1cm equivale a 25 km no terreno. O mapa representa a organização político-administrativa do país compreendendo seus 26 estados e o Distrito Federal.

Nele também constam as sedes de todos os municípios brasileiros, além de outras informações cartográficas.

O mapa é produzido pelo IBGE desde 1940, e esta edição retrata a evolução da divisão territorial do Brasil até 2010, quando se realizou o último Censo Demográfico. A nova versão do Mapa Político está disponível no formato GeoPDF, e pode ser acessada aqui. Os metadados podem ser encontrados no catálogo do IBGE.

Desenvolvido a partir da Base Cartográfica Contínua do Brasil na escala 1:250.000 (BC250), o novo produto fornece uma visão de conjunto do território. O mapa possibilita a identificação das 27 unidades da federação e suas capitais, e as sedes de todos os 5.570 municípios, além de outros elementos geográficos que o complementam e caracterizam. Estudantes e profissionais da educação em todos os níveis, além de instituições públicas e privadas, são potenciais usuários deste produto.

Relacionado