Tribunal de Contas do RJ lança concurso público para Procurador

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) iniciou uma nova seleção para provimento de 5 vagas e formação do cadastro de reserva para o cargo de Procurador do Ministério Público junto ao Órgão. A remuneração é de R$ 35.462,22. Para confirmar a participação no certame, é necessário acessar o site do evento até 2 de dezembro e realizar a inscrição. A taxa é de R$ 300,00. O concurso público será composto por cinco fases: prova objetiva, provas discursivas, inscrição definitiva, provas orais e avaliação de títulos. Todas as fases serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Confira mais informações no endereço eletrônico do concurso.

