Situação preocupa e governo reforça ação de vacinação nas fronteiras

Para ampliar as coberturas vacinais e atualizar as cadernetas de vacinação da população que vive nas regiões de fronteira das 33 cidades gêmeas brasileiras, o Ministério da Saúde segue atuando com o “Plano de Ação: Estratégia de Vacinação nas Fronteiras de 2022” para elevar as taxas de imunização nesses municípios. Neste sábado (26), a mobilização será realizada na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, a partir das 09h30. As vacinas estarão disponíveis no Parque Internacional da cidade.

Pessoas de todas as idades podem se imunizar com as doses recomendadas de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. Serão utilizados como indicadores de monitoramento e avaliação da estratégia as coberturas vacinais dos seguintes imunizantes:

• Vacinas Poliomielite;

• Tríplice Viral;

• Covid-19;

• Febre Amarela;

• Influenza;

A Pasta reforça que as baixas coberturas vacinais nessas regiões representam alto risco para a saúde pública, pois a população se expõe a possíveis epidemias e surtos, com consequentes prejuízos para a comunidade e sobrecarga nos serviços de saúde.

A meta do Ministério da Saúde é atualizar a situação vacinal da população, de todas as faixas etárias, residente nos municípios brasileiros ou estrangeiros que estiverem no Brasil, considerando todas as vacinas orientadas no Calendário Nacional de Vacinação e vacina Covid-19 e, com isso, evitar novos casos e a reintrodução de doenças imunopreveníveis em território nacional.

A estratégia de intensificação vacinal nas áreas de fronteira segue até o dia 16 de dezembro de 2022, conforme o cronograma. Os países que fazem fronteira com o Brasil serão convidados a aderir ao Plano, com a inclusão das cidades que fazem fronteiras com os 33 municípios brasileiros selecionados. Por isso, cidades estrangeiras também serão contempladas com a ação.