Inscrições para 250 bolsas na Hungria vão até 12 de dezembro

Ministério da Educação (MEC) em parceria com o governo húngaro está oferecendo aos estudantes brasileiros 250 bolsas de estudo em cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), para o período letivo 2023/2024 no país europeu. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet (acesse aqui) até as 17h do dia 12 de dezembro de 2022. A oferta de bolsas de estudo faz parte do programa Stipendium Hungaricum.

O candidato pode escolher entre diversas modalidades de estudo, entre elas: doutorados pleno e parcial; mestrados pleno e parcial; One-Tier Master; graduações plena e parcial, e curso preparatório em língua húngara. Das 250 bolsas ofertadas, 100 são dedicadas à graduação e 150 à pós-graduação, ambas divididas em 120 para mestrado e 30 para doutorado.

Entre alguns benefícios, o estudante será isento de pagar mensalidades e receberá uma bolsa mensal com valores que variam entre 120 e 500 euros até a conclusão dos estudos, a depender do nível selecionado. O estudante também receberá auxílio para acomodação em alojamento e seguro médico, sendo incluídos serviços de saúde de acordo com a legislação húngara.

Cada país é responsável pela seleção de seus candidatos. No Brasil, o Programa é gerido pelo Ministério da Educação, por meio da Assessoria Internacional, e a seleção é de responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

A Capes analisará a proficiência na língua inglesa do estudante, bem como verificará a elegibilidade dos documentos necessários, tais como currículo atualizado, certificado de conclusão do ensino médio emitido por instituição reconhecida pelo MEC, e comprovante de resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Cada nível de graduação poderá exigir outras documentações.

Para saber mais informações sobre o edital, acesse o portal gov.br/capes.

Acesse o edital aqui.