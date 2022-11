A Escola Superior do Instituto Butantan (ESIB) está com inscrições abertas para a primeira turma do Curso de Especialização em Divulgação Científica em Saúde até o dia 16 de dezembro. Para concorrer, os candidatos devem efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 100 e preencher o formulário eletrônico, disponível no site da instituição. A primeira fase do processo seletivo, composta por uma prova escrita, acontece no início de janeiro. Os aprovados nesta etapa vão passar por uma análise de currículo, além de entrevistas conduzidas pela banca examinadora da instituição. O resultado final será divulgado no dia seis de fevereiro de 2023.

Com o objetivo de contribuir para a formação de especialistas capazes de comunicar, de maneira acessível e efetiva, informações científicas complexas por meio de técnicas e metodologias capazes de tornar o conteúdo mais atrativo, o curso é direcionado a profissionais com até cinco anos de formação, graduados em biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, gestão ambiental, medicina veterinária, nutrição, psicologia, relações públicas, saúde pública, serviço social, terapia ocupacional e zootecnia.

Previsto para durar dez meses, o curso é dividido em quatro módulos, sendo o último prático, dedicado à elaboração de um trabalho de conclusão de curso (TCC). As aulas começam no dia primeiro de março e vão ocorrer de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Os alunos aprovados para frequentar o curso também serão contemplados com uma bolsa de estudo no valor de R$ 1.044,70.

Desconto na taxa de inscrição

Os interessados regularmente matriculados em um curso de graduação e que também estejam desempregados ou recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos, segundo os valores praticados no estado de São Paulo, podem solicitar desconto de cinquenta por cento no valor da taxa de inscrição até 25 de novembro. Para mais informações, confira o edital completo do curso disponível no site da ESIB.

Serviço: Curso de Especialização em Divulgação Científica em Saúde

Término das inscrições: 16 de dezembro de 2022

Taxa de inscrição: R$ 100

Prova escrita: 8 de janeiro de 2023

Recebimento dos currículos para análise: 24 de janeiro de 2023

Entrevistas: 30 de janeiro de 2023

Resultado: 6 de fevereiro de 2023

Início das aulas: 1º de março de 2023