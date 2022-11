Em clima de decisão, a Argentina venceu o México por 2 a 0, neste sábado (26), em Lusail, e segue viva na Copa do Mundo de 2022. Apesar do jogo truncado por causa da forte marcação dos mexicanos, a Albiceleste levou a melhor graças a genialidade do seu principal jogador: Lionel Messi. O camisa 10 abriu o caminho da vitória e deu uma assistência para o meia Enzo Fernández fechar o placar no segundo tempo.

Nada como um dia após o outro. Goleada por 7 a 0 pela Espanha na estreia, a Costa Rica se recuperou e segue viva na busca por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer o Japão por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Ahmad Bin Ali. O gol de Fuller, já no fim, é única finalização certa (de quatro em dois jogos) da seleção no torneio.

Com o resultado, a Costa Rica está em terceiro lugar no Grupo E, empatada com o Japão com três pontos, e com a Espanha, que joga ainda neste domingo, às 16h (de Brasília) com a Alemanha.

Em um primeiro tempo muito ruim, sem finalização certa, o Japão não lembrou aquela seleção rápida que surpreendeu a Alemanha (2 a 1) na primeira rodada. Burocrática e lenta, a equipe se igualou à Costa Rica, que desta vez conseguiu pelo menos ficar com a bola, ao contrário da goleada sofrida para a Espanha, mas sem objetividade. Como resultado, o que se viu foram muitos toques improdutivos e zero criação dos dois lados.

Após o intervalo, o Japão, enfim, acelerou os passes e não demorou a criar chances. Logo no primeiro lance, Morita chegou na área e o goleiro Navas fez boa defesa. Foi o início de um domínio japonês improdutivo, contra uma bem fechada adversária.

Costa Rica dá a primeira finalização certa na Copa do Mundo

Apesar do domínio dos japoneses, não houve chance clara após o primeiro minuto. A Costa Rica seguiu se defendendo e, mesmo com a sua enorme dificuldade de chegar ao ataque na base de lançamentos, por incrível que pareça foi quem fez o gol, aos 35 minutos do segundo tempo.

Foi numa saída errada japonesa, com roubada de bola até que Fuller recebeu na área e deu a primeira finalização certa de sua seleção nesta Copa do Mundo e garantiu a vitória. No fim, Navas ainda salvou em chute de Kamada.

