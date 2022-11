Mbappé marca dois, França bate Dinamarca e avança às oitavas

Atual campeã mundial, a França é a primeira seleção a garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Em um jogo difícil, a seleção bicampeã mundial contou com a estrela de Kylian Mbappé. O craque decidiu, fazendo os dois gols da vitória da sua equipe de 2 a 1 sobre a Dinamarca, neste sábado.

A classificação da França no grupo D encerrou um fantasma que assombrava os campeões mundiais desde a Copa de 2010. Desde o Mundial da África do Sul, todas as seleções que entravam na competição como atuais campeões eram eliminadas na primeira fase. Com seis pontos, a seleção europeia vai encerrar sua participação no grupo contra a Tunísia. Já a Dinamarca jogará contra a Austrália, precisando vencer para se classificar para as oitavas de final. As duas partidas vão acontecer na próxima quarta, às 12 horas (no horário de Brasília).

