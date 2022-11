Confira o edital: convocação para curso de formação do ISE

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Instituto Socioeducativo (ISE), torna público o Edital N°46 Seplag/ISE, de 24 de novembro de 2022. O documento traz a classificação final da 1ª e 2ª fases do concurso público para o cargo de agente socioeducativo e convoca para o curso de formação.

A matrícula inicia dia 29 de novembro e encerra dia 8 de dezembro de 2022, no horário das 7h30min às 13h. O candidato aprovado constante no edital deve se apresentar para a realização da matrícula no endereço, de acordo com a regional escolhida no ato da inscrição do concurso.

Em Rio Branco: Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (Cieps), BR 364, km 2 – Bairro Jardim Europa.

Em Sena Madureira: CS Purus, Estrada Xiburema, km 2, lote 39 – Gleba 2 – Pajeu CEP: 69.940-000.

Em Feijó: CS Feijó, Rua Buriti, n°1615 – Zenaide Paiva – CEP:69.960-000.

Em Brasileia: CS Alto Acre, Rua Praia Linda, nº 657 – Raimundo Chaar – CEP: 69.932-000.

Em Cruzeiro do Sul: CS juruá, Rua Pedro Teles, nº 596 – Manoel Terças – CEP: 69.980-000.

A aula inaugural será dia 13 de dezembro de 2022, e o curso de formação iniciará no dia 14 de dezembro de 2022. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes a este concurso público junto ao ISE, por meio do telefone (68) 3227-8076 ou junto à Seplag, por meio do endereço eletrônico [email protected].

