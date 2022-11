Parceria entre governo e escola de aviação acreana pretende formar comissários e pilotos para avançar turismo no Acre

Um dos mercados em expansão para homens e mulheres, com grande procura, tem sido o de aviação. O Acre já conta com a presença da Escola de Aviação Civil Altaneira, que há dez anos vem formando comissários de bordo e pilotos para a linha comercial.

O titular da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), Márcio Pereira, fez uma visita à instituição para ouvir os dirigentes e alunos e saber como o governo pode auxiliar na formação, por meio de parcerias.

“Viemos checar as necessidades da escola para que possamos buscar firmar uma parceria com a instituição, que já vem colocando profissionais no mercado de trabalho que podem ser agentes de divulgação turística do Acre. Queremos apressar a possibilidade de que alguns dos exames sejam feitos aqui, por meio de laboratórios habilitados”, declarou o secretário.

Cayo César de Oliveira é um dos alunos e disse que a possibilidade do Estado auxiliar com alguns dos exames exigidos e incluir matérias como o turismo na grade de formação pode ajudar a difundir mais o turismo local.

“A visita da secretaria é de fundamental importância, pois se o governo puder auxiliar na habilitação de laboratórios e cursos de formação turística, certamente reduzirá muito os custos que temos, pois esse é um curso que acaba sendo caro por precisarmos viajar para outros estados para realização de exames, entre outras capacitações”, disse.

O secretário informou que irá se reunir com a equipe de governo e informar o que foi identificado e apresentado para a equipe da secretaria.