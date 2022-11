Na manhã desta terça-feira, a Argentina, apontada como uma das favoritas ao título, estreou na competição com uma derrota por 2 a 1 para a Arábia Saudita, no Estádio Lusail.Os argentinos saíram na frente com Messi cobrando pênalti, mas tomaram a virada ao levarem dois gols em apenas oito minutos. Al-Shehri e Al-Dawsari fizeram para os sauditas.

Com o resultado, a Arábia Saudita, surpreendentemente, é quem larga na frente no Grupo C, com três pontos. Ainda nesta terça, às 13h, México e Polônia fecham a primeira rodada. A Argentina tentará se recuperar da derrota no próximo sábado, às 16h, contra o os mexicanos, no Lusail. No mesmo dia, mais cedo, os sauditas encaram a Polônia de Lewandowski, na Cidade da Educação.

A Argentina começou a partida fazendo aquilo que se esperava de uma das favoritas ao título da Copa e buscou o gol desde início. Logo as dois minutos, Messi já teve grande chance após uma sobra dentro e encheu o pé, mas o goleiro Al-Owais fez grande defesa. Cinco minutos depois, o VAR entrou em ação para marcar pênalti em Paredes. Na cobrança, o camisa 10 abriu o placar para os argentinos.