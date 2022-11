Recebeu a informação de que vai faltar energia durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo? Pode ter certeza de que é notícia falsa. Quem garante é a Energisa, que organizou suas equipes para que nenhuma manutenção seja programada para o horário dos jogos e dá dicas caso os clientes tenham qualquer ocorrência com a energia durante as partidas.

“Só atuaremos em situações emergenciais. Mesmo assim, na medida do possível, com a rede ligada para não atrapalhar a programação. Queremos que os clientes aproveitem ao máximo esse momento, que é de muita alegria e confraternização”, afirma o gerente de Operações da Energisa, Anderson Rodrigues, ao explicar que é possível fazer manutenção com a energia ligada em segurança, graças aos investimentos em equipes especializadas e tecnologias.

Anderson dá seis dicas para os clientes assistirem aos jogos sem ocorrências de interrupção de energia: cheque o quadro de disjuntores e verifique a carga e as conexões de telões, aparelhos de som, freezers e outros equipamentos eletrônicos. Se for possível, contrate profissionais para montar as estruturas. Sobrecargas podem queimar equipamentos e causar incêndios; evite inadimplência, não faça ligações diretas e não suba em postes; não utilize arames ou fios metálicos perto da rede de energia e, caso haja instalação de tendas ou outras coberturas, é necessário que esteja bem fixada para em caso de ventos fortes, não sejam lançadas contra a rede elétrica. E mantenha distância segura dos cabos de energia; não conecte nenhum tipo de decoração na fiação elétrica. Somente os materiais apropriados devem ser usados. Não se deve substituir a fita isolante por fitas adesivas comuns (crepe ou dupla face) na isolação de emendas e conexões; em caso de emergência, entre em contato pelos canais digitais de atendimento: o app Energisa On, o site da energisa.com.br e o 0800 647 7196.

