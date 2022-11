A Prefeitura de Rio Branco emitiu nota nesta segunda-feira (21) para informar que reduzirá em 30% a frota de ônibus na capital a partir desta terça, 22, devido aos efeitos dos bloqueios bolsonaristas nas rodovias federais de Rondônia e outros Estados.

Segundo a prefeitura, a medida é necessária para equilibrar o sistema de transporte coletivo em meio a possível desabastecimento de combustível e tão logo a situação esteja normalizada a frota retoma com força total.

Veja:

Considerando a falta de combustível no Estado do Acre, em razão dos bloqueios viários em vários pontos das rodovias federais em todo o país, comunicamos que a partir de 22 de novembro de 2022, como estratégia de equilíbrio do SITURB, a frota de ônibus de Rio Branco será reduzida em 30%. Tão logo a situação seja normalizada, voltaremos a operar com 100% da frota, sempre pensando na melhor prestação do serviço para a população rio-branquense.