Mais uma mulher é detida tentando entrar com droga em prisão

A Polícia Penal do Acre prendeu na manhã deste sábado, 19, uma visitante que tentava entrar no Complexo Penitenciário de Rio Branco com dois pacotes de uma substância entorpecente aparentando ser cocaína e um pacote de papel para confecção de cigarro. A mulher, que é cadeirante, carregava os ilícitos na região pélvica.

De acordo com a equipe de plantão, por volta das 8h20, durante o procedimento de revista na cadeira de rodas da visitante, as policiais penais perceberam o volume anormal na região pélvica da mulher. Ao ser questionada, a visitante entregou os ilícitos e recebeu voz de prisão.

Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, para os procedimentos de praxe.

No âmbito da unidade, um procedimento administrativo será aberto para apurar o destino dos materiais ilícitos.