A taxa de desocupação do Acre no terceiro trimestre de 2022 foi de 10,1%, recuando 1,8 ponto percentual (p.p.) ante o segundo trimestre de 2022 (11,9%) e caindo 3,7%. frente ao mesmo trimestre de 2021 (13,8%). O número de desalentados no terceiro trimestre de 2022 foi de 23 mil pessoas.

O percentual da população ocupada do país trabalhando por conta própria no Brasil foi de 25,9%, no Acre foi de 27,6%. No 3º trimestre de 2022, 62,8% dos empregados do setor privado tinham carteira de trabalho assinada.

