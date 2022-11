Pesquisador do Acre aponta quais os melhores capins no Norte

Giro do Boi —

Quais as variedades de pasto que melhor possam alimentar o rebanho bovino no Estado do Acre e em outras áreas semelhantes na região Norte. Assista ao vídeo abaixo e confira quais são as espécies.

A questão foi destaque no quadro Giro do Boi Responde, desta quarta-feira, 16.

A dúvida veio do telespectador João Melo e de seus amigos da Faculdade de Medicina Veterinária de Rio Branco, na capital do Acre.

Eles querem saber quais são as melhores gramíneas para serem usadas na região. Quem deu as dicas de forrageiras foi o doutor em zootecnia Carlos Maurício de Andrade, pesquisador da Embrapa Acre.

Para o especialista as indicações variam conforme o tipo de solo, como os de áreas encharcadas e os de áreas com maior drenagem.

Entre as variedades para solos de áreas mais encharcadas as opções são do capim xaraés, Brachiaria humidicola e até o capim Zuri.

São espécies com boa tolerância a terras encharcadas.

“É possível apostar também em variedades de plantio por mudas como Estrela Roxa, Capim Tangola e opções de plantas leguminosas para ser consorciadas com o capim”, diz Andrade.