Atenção, concurseiros: Câmara de Vereadores de Rio Branco nomeia comissão do concurso público

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco (AC) N. Lima, publicou nesta quinta-feira (17) no Diário Oficial do Estado a portaria 518/2022 os integrantes da comissão organizadora do concurso público que o Poder Legislativo Municipal realizará em breve.

A portaria não indica data mas informa que há necessidade de reposição de pessoal devido à aposentadoria de servidores na Câmara de Vereadores de Rio Branco.

Estão nomeados:

Para presidente da Comissão: Evelyn Andrade Ferreira; Membros: Josivaldo Josias de Sousa e Alzenira Bezerra de Menezes Moreira.

