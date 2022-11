A Secretaria Municipal de Educação (Seme) convoca os interessados em participar do processo eletivo para concorrer às vagas do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Confira edital:

Edital Oficial de Convocação N 01- 2022