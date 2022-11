Polícia Militar prende casal de assaltantes no Ilson Ribeiro

Um casal foi preso por policiais da companhia Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), da Polícia Militar do Acre (PMAC), no início da tarde desta quarta-feira, 16, minutos após cometer um assalto nas imediações do bairro Calafate, em Rio Branco. Uma arma de fogo e diversos celulares foram apreendidos com os criminosos.

Os policiais relataram que foram abordados por uma vítima que havia sido roubada momentos antes por um casal de motociclistas armados. Com as informações e características, as guarnições localizaram os suspeitos transitando em uma motocicleta, e durante a abordagem encontraram com eles quatro celulares e uma arma de fogo artesanal, de calibre .22.

Os criminosos, que confessaram a autoria do assalto, receberam voz de prisão e foram conduzidos e entregues à autoridade de Polícia Civil para responderem pelo crime.

—Assessoria de Comunicação da PMAC