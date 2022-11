Pendências: Senac lança mês da Conciliação no Estado do Acre

Os interessados em regularizar sua situação financeira junto ao Senac Acre podem contar com a facilidades de pagamento e descontos especiais oferecidos durante o Mês de Conciliação Senac, que acontece de 16 de novembro a 16 de dezembro. Para participar, basta comparecer às unidades da instituição ou entrar em contato por telefone ou WhatsApp 3302-0210.

O objetivo do Mês de Conciliação Senac é proporcionar a alunos e ex-alunos, com pendências financeiras na instituição, a oportunidade de quitar débitos com até 100% de desconto em juros e multas.

A gerente financeira do Senac Acre, Débora Alencar, explicou que a instituição realiza duas vezes ao ano está oportunidade a seus alunos e ex-alunos. “Basta ir às centrais de atendimento que nossos atendentes estarão prontos a realizar as negociações ou entrar em contato pelo WhatsApp do setor financeiro”.

Alencar salientou que a intermediação é dinâmica e rápida e os descontos são para pagamentos no débito, crédito ou Pix à vista. “Aqueles que tiverem interesse, estaremos dando essas condições melhores para ficarem adimplentes com a instituição”, finalizou a gerente.