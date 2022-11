Líder do Governo na Aleac aponta saídas para convocar remanescentes dos cadastros de reserva no Acre

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Pedro Longo (PDT), falou durante sessão ordinária desta quarta-feira (16) sobre a perspectiva de convocação dos integrantes do cadastro de reserva da Polícia Civil. Ele pontuou que a situação das vagas remanescentes é um pouco mais complexa.

“Em relação às perspectivas para a futura convocação do cadastro de reserva da Polícia Civil, já temos acompanhado isso e recentemente participei da formatura de uma turma, que será convocada ano que vem. A situação dos remanescentes é um pouco mais complexa, uma vez que é preciso haver vagas”, disse o parlamentar.

O parlamentar pontuou que um Projeto de Lei pode ajudar a resolver a situação dos remanescentes, mas também é necessário que a Lei de Responsabilidade Fiscal permita a existência da criação de mais vagas.

“Ficamos na expectativa e eu estarei observando esse processo. Também estou acompanhando a situação dos cadastros de reserva do IDAF, que não dispõe de vagas no momento, mas os aprovados podem ser aproveitados em outros órgãos que necessitam de mão de obra”, afirmou.

Pedro Longo finalizou seu discurso falando sobre seu apoio ao Projeto de Lei apresentado pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Rodrigo Aiache, ao presidente da Aleac, Nicolau Júnior (PP). A matéria visa a criação da Advocacia Geral da Assembleia Legislativa. “Trabalhamos essa ideia e a Aleac tem seu próprio orçamento e precisa, portanto, ter sua própria advocacia”.

Andressa Oliveira/ Agência Aleac