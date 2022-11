ISE: saiu edital de classificação da 1a e 2a fases do concurso

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Instituto Socioeducativo (ISE), torna público o Edital N°43 Seplag/ISE , de 16 de novembro de 2022. O documento traz a classificação preliminar da 1ª e 2ª fases do concurso público para o cargo de agente socioeducativo.

O candidato disporá, unicamente, de dois dias para contestar o resultado preliminar da classificação preliminar da 1ª e 2ª fases do certame, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site www.ibade.org.br a partir das 8h do dia 17 de novembro até as 18h do dia 18 de novembro, considerando-se o horário local da cidade de Rio Branco.

No total, serão distribuídas 322 vagas, sendo 5% reservadas para pessoas com deficiência, distribuídas em cargos de nível médio e superior. A seleção será coordenada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).