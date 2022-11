DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

EDITAL DO IBGE Nº 22/2022

O Presidente da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, no uso de suas atribuições e da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, por meio da Portaria nº 20.388, de 3 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 175, de 11 de setembro de 2020, torna pública a seguinte retificação ao edital supracitado, conforme segue:

1. Onde se lê: nos subitens 1.2 e 2.2:

1.2 SUPERVISOR DE COLETA E QUALIDADE

NÚMERO DE VAGAS: 3 vagas

2.2 O procedimento de inscrição deverá ser realizado de forma presencial, no período de 08/11 a 14/11/2022.

Leia-se:

1.2 SUPERVISOR DE COLETA E QUALIDADE

NÚMERO DE VAGAS: 4 vagas

2.2 O procedimento de inscrição deverá ser realizado de forma presencial, no período de 08/11 a 11/11/2022 e 16/11/2022. Para o município de Eirunepé/AM, o período de inscrições é 11/11, 14/11 e 16/11/2022.

2. Os demais itens e subitens do edital de abertura permanecem inalterados.

Em 11 de novembro de 2022

EDUARDO LUIZ GONÇALVES RIOS NETO