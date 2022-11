Prefeito Tião Bocalom cumpre extensa agenda em Portugal

Cumprindo extensa agenda em Portugal, representando a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do prefeito de São Vicente, kayo Amado, visitou na manhã desta quarta-feira (9), a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que agrega todos os municípios de Portugal. O objetivo do encontro foi tratar da relação entre os municípios dos dois países.

De lá, o prefeito foi recebido no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, para desdobrar, com o pró-reitor de assuntos internacionais, professores e doutores da universidade, sobre o apoio acadêmico na cooperação entre as cidades brasileiras e portuguesas.

Na segunda metade do dia, o prefeito se se encontrará com o prefeito de Coimbra, José Manuel Silva, para avançar em parcerias de cooperação técnica com cidades brasileiras, na sequência o gestor visitará dois laboratórios de inovação de Coimbra, ciceroneado pelo diretor do Departamento de Sistema de Informação e Inovação, engenheiro Nuno Pimenta.

O prefeito Tião Bocalom tem aproveitado as agendas oficiais para apresentar para as autoridades portuguesas o projeto “1.001 Dignidades”, que consiste na construção de mil e uma moradias populares para pessoas que moram em áreas de risco, alagadiças ou de esgoto a céu aberto, utilizando restos de madeiras que iriam virar lenha, conseguindo assim, além de levar dignidade para essas famílias, diminuir a emissão de gás carbônico (co2) na atmosfera. As moradias terão aproximadamente 42 metros quadrados, com sala, cozinha, dois quartos e banheiro. O projeto tem encantado as autoridades do país lusitano que têm garantido parceria em sua execução.