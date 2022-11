Pólio: comércio se mobiliza para avançar cobertura vacinal

O assessor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), Egídio Garó, participou, na última segunda-feira, 7, de evento idealizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O objetivo era analisar estratégias para uma mobilização social a favor da vacinação contra a poliomielite.

Na ocasião, a secretária Municipal de Saúde de Rio branco, Sheila Vieira, reforçou as dificuldades enfrentadas pela capital acreana no que diz respeito à aplicação das doses da vacina, considerada tão relevante para a saúde infantil. Além disso, Vieira relembrou que, atualmente, a cobertura vacinal em Rio Branco contra a doença segue baixa.

Além da Fecomércio-AC, estiveram presentes, também, outras entidades produtivas e comerciais, que desenvolvem trabalhos sociais, tais como a Faeac, o Sistema Fieac, a Acisa e o Sest/Senac.

Egídio Garó relembrou a ação da Fecomércio-AC em relação às pautas de saúde. “A intenção da Fecomércio-AC é alertar a sociedade, principalmente nas questões relacionadas à saúde. Recentemente, vivemos uma crise sanitária sem precedentes e, agora, estamos alertando a todos quanto aos perigos da desinformação. A vacina é vida”, disse.

Além da Fecomércio-AC, todas as entidades presentes manifestaram anseio em contribuir com ações necessárias a maior mobilização de todos. “Nós, da Fecomércio-AC, estamos sempre atentos às demandas empresariais e sociais, e continuaremos com esta postura, também, nas ações que promovam o bem-estar social e a prática da cidadania”, finalizou Garó.