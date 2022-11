PF desbarata grupo que controlava tráfico de drogas em Sena

A Polícia Federal, com apoio do Setor de Inteligência da Polícia Penal, deflagrou nesta quinta-feira (10/11) a Operação RESQUÍCIO, com o objetivo de combater uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas na cidade de Sena Madureira.

A ação contou com a participação de 39 policiais, que cumpriram 14 mandados judiciais expedidos pela Justiça Estadual, sendo 13 de prisão preventiva e busca e apreensão na cidade de Sena Madureira e 1 mandado de busca e apreensão na cidade de Manoel Urbano.

A investigação teve início em janeiro de 2022 a partir de um flagrante e revelou um esquema de tráfico de drogas gerido e comandado por indivíduos presos na cidade de Sena Madureira, os quais tinham todo o controle do mercado da droga de dentro do presídio.

Foi apurado que tais presos, utilizando-se de meios ilícitos de comunicação, passavam ordens e tarefas para subordinadas que estavam nas ruas, os quais as executavam com a finalidade de garantir a fluidez das bocas de fumo.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico, ambos previstos na Lei n. 11.343/2006, cujas penas somadas poderão alcançar reclusão de até 25 anos.