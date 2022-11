Rios do Acre em seca e Riozinho do Rôla entra em nível alerta

Na leitura desta terça-feira (8) as plataformas localizadas na Bacia do Rio Acre registraram redução de nível na leitura das 7 horas, exceto Porto Acre.

Medindo 2,88 metros, o Rio Acre em Rio Branco encontra-se com nível estável muito próximo do volume de alerta, que é de 3m.

O nível do Rio Acre em Assis Brasil e Brasiléia encontra-se em Alerta. O nível do Riozinho do Rola em Rio Branco encontra-se em volume de alerta: na segunda-feira (7) o Riozinho media 1,63m mas vazou para 1,41m. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas naquela região.

Nas plataformas localizadas na Bacia do Rio Purus, Tarauacá/Envira, Seringal Santa Helena e Bacia do Juruá registraram redução de nível na leitura das 7 horas. Segundo a ANA, não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas. Os dados são da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi).

