Rio Branco terá abastecimento de água reduzido devido a bloqueios

A Prefeitura de Rio Branco emitiu nota sobre a necessidade de reduzir a produção de água potável devido aos bloqueios nas rodovias federais do País, os quais impedem a chegada de insumos para tratamento da água.

Veja:

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informa que em detrimento do fechamento das rodovias em vários pontos do território nacional, inclusive algumas diretamente relacionadas à circulação de veículos com acesso a Rio Branco, a vazão de tratamento será reduzida de 1.506 litros por segundo para 1.200 litros por segundo.

Tal atitude se faz necessário pela redução do estoque de produto químico e o aumento da turbidez em consequência do período chuvoso.

Todas as medidas possíveis foram tomadas, inclusive contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para buscar passagens nos bloqueios dos caminhões-tanque, mas até o momento sem sucesso.

O Saerb pede a todos os usuários que façam o uso racional da água, economizando e informando a autarquia sobre qualquer desperdício de água.

Enoque Pereira

diretor-presidente do Saerb