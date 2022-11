Saiu listão dos beneficiados com CNH Social Estudantil no Acre; veja o edital

Os contemplados nesta etapa têm agora dez dias úteis, contados da publicação do edital, para efetivar matrícula nas unidades da autarquia na capital e interior. Aqueles que residem em cidades onde não há representação do Detran devem enviar a documentação exigida no edital para o email [email protected]

Posteriormente, em data informada pelo Detran, os selecionados poderão procurar uma autoescola credenciada de sua preferência para abrir os processos, realizar os exames médico e psicológico e iniciar as aulas teóricas e práticas.

O Programa

O CNH Social foi instituído pelo governador Gladson Cameli e se tornou o maior programa de inclusão social já realizado pela autarquia estadual de trânsito em toda a sua história. No total, serão 2.001 pessoas contempladas.

Prestes a contemplar 27 anos de criação, o Departamento finalizou os primeiros processos de habilitação do CNH Social ainda no mês de agosto, mas foi preciso interromper as atividades, em respeito à legislação eleitoral. Em sua retomada, foram contemplados desta vez 630 estudantes.

“Essa iniciativa do governo é apenas o início deste grande projeto de inclusão social e econômica. Quem tem sua CNH não só dirige, mas pode se colocar no mercado de trabalho e garantir seu sustento. Estamos criando oportunidades”, destacou Taynara Martins, presidente do Detran.

Confira o edital